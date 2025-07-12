A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-2 Yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-2 Yenildi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde İtalya'ya 3-2 mağlup olarak 11. maçında 3. yenilgisini aldı. Filenin Sultanları, yarın Sırbistan ile mücadele edecek.

SALON: Omnisport

HAKEMLER: David Fuentes Fernandez (İspanya), Noemi Karina Rene (Arjantin)

TÜRKİYE: Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Zehra, Vargas, Gizem (L) (Meliha, Eylül, Derya, Saliha)

İTALYA: Sylla, Danesi, Egonu, Degradi, Fahr, Orro, de Gennaro (L) (Cambi, Nervini, Antropova, Giovannini)

SETLER: 19-25, 25-21, 25-21, 20-25, 11-15

SÜRE: 119 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.

Milletler Ligi'nde 11'inci maçında 3'üncü yenilgisini alan Filenin Sultanları, üçüncü haftadaki dördüncü maçında yarın saat 21.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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