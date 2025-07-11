A Milli Kadın Voleybol Takımı Çekya'ya 3-1 Mağlup Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı Çekya'ya 3-1 Mağlup Oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Çekya'ya karşı oynadığı ikinci maçta 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar yarın İtalya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki ikinci maçında Çekya'ya 25-22, 25-21, 4-25, 25-20 setlerle 3-1 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar üçüncü maçında yarın günü saat 20.00'de İtalya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Salon: Omnisport

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Clémence Marthe Eyike (Kamerun)

Çekya: Valkova, Grozer, Koulisiani, Brancuska, Jehlarova, Digrinova (L) (Kneiflova, Svobodova, Bukovska, Kolarova (L), Grabovska, Rejmanova)

Türkiye: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Meliha, Aslı, Eylül (L) (Saliha, Sinead Jack, Derya, Dilay,

Setler: 25-22, 25-21, 4-25, 25-20

Süre: 1 saat 39 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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