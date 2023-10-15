A Milli Futbol Takımı, Yabancı Teknik Direktörle Avrupa Şampiyonası Biletini Aldı

A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk defa yabancı bir teknik direktörle Avrupa Şampiyonası biletini aldı. 6'ncı kez şampiyonaya katılacak Ay-yıldızlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, bu başarısıyla tarihe geçti.

A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk defa yabancı bir teknik direktörle Avrupa Şampiyonası biletini aldı. 6'ncı kez şampiyonaya katılacak Ay-yıldızlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, bu başarısıyla tarihe geçti.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7'nci maçında milliler, konuk ettiği Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te katılma hakkını elde etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millileri Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik adam oldu.

FATİH TERİM İLE 3 AVRUPA ŞAMPİYONASI

A Milli Takım, 5 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonaları'na daha önce 3 kez Fatih Terim'le, 1'er kez de Mustafa Denizli ve Şenol Güneş yönetiminde katılma başarısı gösterdi. Türkiye'yi 1996'da İngiltere'de düzenlenen şampiyonaya Fatih Terim; 2000'de Hollanda-Belçika ortaklığında düzenlenen organizasyona Mustafa Denizli götürmeyi başarmıştı. Ay-yıldızlıları 2008'de Avusturya-İsviçre işbirliğinde düzenlenen turnuvaya Fatih Terim; 2016'da Fransa'da organize edilen şampiyonaya Fatih Terim ve 2020'de 11 farklı ülkede oynanan mücadelelere ise Şenol Güneş götürmüştü.

MONTELLA TARİHE GEÇTİ

Türkiye, tarihinde 6'ncı kez Avrupa Şampiyonası biletini alırken ilk kez yabancı bir teknik direktörle bu başarıyı elde etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, bu başarısıyla tarihe geçti.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne Alman teknik adam Stefan Kuntz ile başlayan milliler, gruptaki 5'inci maçın ardından yol ayrımına gitmiş ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile sözleşme imzalamıştı. 49 yaşındaki Montella, milli takımın tarihindeki 21'inci yabancı teknik direktörü olmuştu.

Montella, Ay-yıldızlı ekibin başında aldığı Hırvatistan ve Letonya galibiyetleriyle millileri 14 Haziran – 14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e götürerek tarihi bir başarının altına imza attı.

LETONYA'YI İÇ SAHADA İLK KEZ MAĞLUP ETTİK

A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı iç sahada ilk kez mağlup etme başarısı gösterdi. Daha önce Letonya ile iç sahada 4 maça çıkan milliler, bu maçların hepsinde sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Deplasmanda rakibiyle oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanıp, 1'er kez de sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, iç sahada rakibini ilk kez mağlup etti. Milliler ayrıca Letonya'ya karşı en farklı galibiyetini de elde etmiş oldu.