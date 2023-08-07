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90+5'te olanlar oldu! Erol Bulut, İngiltere'deki ilk maçında yıkımı yaşadı

Spor Haberleri

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Championship'in ilk haftasında deplasmanda Leeds United'la 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Bulut'un öğrencileri 2. yarının uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle büyük yıkım yaşadı ve beraberliğe razı oldu. Geçtiğimiz günlerde kulüpten hisse satın alan NBA'in yıldızı Russell Westbrook'un mücadeleyi tribünde Leeds United atkısıyla takip etmesi dikkat çekti.

Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, İngiliz ekibinin başında ilk lig maçına çıktı. Mücadelenin ilk yarısını 2 farklı önde kapatan Cardiff, 2. yarı hayal kırıklığı yarattı. Bulut'un öğrencileri 49 ve 90+5. dakikada yediği golle mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

SON DAKİKADA YIKILDILAR

Cardiff City'nin golleri 23. dakikada Bowler ve 39. dakikada Ugbo'dan geldi. Leeds United'a beraberliği getiren golleri ise 49. dakikada Cooper ve 90+5. dakikada Summerville kaydetti.

90+5'te olanlar oldu! Erol Bulut, İngiltere'deki ilk maçında yıkımı yaşadı

WESTBROOK TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Geçtiğimiz günlerde kulübe yatırım yapan NBA'in yıldızı Russell Westbrook, Leeds United'ın açılış maçını tribünden takip eden isimler arasındaydı.

90+5'te olanlar oldu! Erol Bulut, İngiltere'deki ilk maçında yıkımı yaşadı

Haberler.com - Spor

Leeds United AFC Cardiff City Erol Bulut Spor Haberler

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