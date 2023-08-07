90+5'te olanlar oldu! Erol Bulut, İngiltere'deki ilk maçında yıkımı yaşadı

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Championship'in ilk haftasında deplasmanda Leeds United'la 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Bulut'un öğrencileri 2. yarının uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle büyük yıkım yaşadı ve beraberliğe razı oldu. Geçtiğimiz günlerde kulüpten hisse satın alan NBA'in yıldızı Russell Westbrook'un mücadeleyi tribünde Leeds United atkısıyla takip etmesi dikkat çekti.