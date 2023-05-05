33 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Napoli taraftarı insanlıktan çıktı! Yaralılar var

Udinese ile 1-1 berabere biten maçın ardından İtalya Serie A'da 33 yıl aranın ardından şampiyonluğunu ilan eden Napoli'de taraftarlar insanlıktan çıktı. Sahaya dalan taraftarlar büyük bir kaosa sebep olurken, olayları polisin kontrol altına alamaması sonrası 8 kişi yaralandı.

İtalya Serie A'da Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. 33 yıl sonra gelen zafer sonrası saha karıştı.

TARAFTARLAR SAHAYA DALDI

Yıllar sonra gelen şampiyonlukla birlikte büyük mutluluk yaşayan taraftarlar sahaya daldı. Futbolcuların yanına giden onları sıkıştıran taraftarlar büyük bir kaosa neden oldu.

8 KİŞİ YARALANDI

Kemerle birbirilerine saldıran holiganlar, yerde yatan insanlara da acımasızca vurdu. Yaşananlara müdahale eden polis, olayları kontrol altına alamadı ve 8 kişi yaralandı.