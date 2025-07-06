23 Yaş Altı Milli Rafting Takımı Dünya Şampiyonu Oldu

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23 Yaş Altı Milli Rafting Takımı, Slovenya'nın Nova Gorica kasabasında düzenlenen Dünya Gençler ve 23 Yaş Altı Rafting Şampiyonası'nda RX kategorisinde altın madalya kazandı.

23 Yaş Altı Milli Rafting Takımı, Dünya Gençler ve 23 Yaş Altı Rafting Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre, Slovenya'nın Nova Gorica kasabasında düzenlenen organizasyonda milli sporcular, RX kategorisinde mücadele etti.

23 Yaş Altı Milli Rafting Takımı, bu kategoride dünya şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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