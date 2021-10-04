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Yine kaos! Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme

Haberler.com - Haberler | Spor
Yine kaos! Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Milli Takım'da oynayıp oynamayacağıyla ilgili sorulara Kuntz, "Ferdi karar vermeli, sonrasında Türk vatandaşlığı için başvurmalı. Ardından FIFA nezdinde değişiklik başvurusu yapılabilir" yanıtı verdi. Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan bomba bir paylaşım geldi. Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi'nin TC kimlik kartı. Gerisini size bırakıyorum TFF" paylaşımını yaptı, kısa süre içinde sildi.

Milli Takım'da bu kez de Ferdi Kadıoğlu krizi doğdu. Stefan Kuntz, Ferdi'nin Milli Takım'da oynayabilmesi için "Önce karar vermeli. Sonrasında Türk vatandaşlığı için başvurmalı. Ardından FIFA nezdinde değişiklik bavşurusu yapılabilir" açıklamasını yaptı.

Yine kaos! Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme

"FERDİ TÜRK"

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı gerisini size bırakıyorum TFF" paylaşımı yaptı. Kısa süre içinde bunu hemen kaldırdı.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'dan özür diledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'dan özür diledi
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Yorumlar (1)
Cem Ekinci:kenan dan daha etkili olacagı kesin bence çoktan hak etti milli takımı
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Haber: Yine kaos! Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme - Haberler Spor
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