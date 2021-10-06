Vitor Pereira, Polat Alemdar'a benzetildi! Sosyal medya yıkılıyor
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kasımpaşa maçından sonra basın toplantısında kullandığı ifadelerle fenomen haline dönüştü. Pereira'nın sakatlık açıklamaları Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterinin yok ettiği düşmanları saydığı sahneye benzetildi. Pereira hakkında birbirinden eğlenceli espriler yapıldı.
Vitor Pereira'nın sözleri sosyal medya gündemini salladı. Portekizli hoca, 10 futbolcusunun ismini tek tek sayıp 'İnjury' (Sakat) dedikten sonra "We are in the first position" (Biz lideriz) ifadesini kullanması, sosyal medyada fenomen haline geldi.
POLAT ALEMDAR'A BENZETİLDİ
Pereira'nın toplantıdaki bu tavırları Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine benzetildi. Dizideki sahnede Polat Alemdar da düşmanlarının ismini tek tek sayıp 'öldü' ifadesini kullanmıştı.
İşte sosyal medya yorumları:
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