TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Kırklarelispor: 1 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Kırklarelispor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Kırklarelispor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Pazar ilçe

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xx, Levent Yeşilyurt xx, Oğuzhan Kocaçoban xx

Pazarspor: Tunahan Dikişci xx, Kadir Kaan Yurdakul xx ( Oğuzhan Demir dk. 83 ?), Mehmet Kuruoğlu x (Atakan Ekiz dk. 12 xx), Emrah Öztürk xx, Erkan Çam xx, Mehmet Demirözü xx, Fatih Ergen xx (Oğuzhan Eskiköy dk. 83 ?), Hüseyin Eray Karataş xxx, Muhammed Emin Balcılar xx, Hakan Aydın xx (Yusuf Ağın dk. 57 xx), Uğur Can Semizoğlu xx

Kırklarelispor: Mehmet Cinpir xx, Canberk Özdemir xx, Ferhat Görgülü xx, Davut Babur xx, Muhammet Yeşil xx, Serhat Mermer xx, Emre Keleşoğlu xx, Berat Ali Genç xx, Mahmut Caner Alioğlu xx (Emre Balkı dk. 78 xx), Şevki Çınar xxx (Ahmet Şahin dk. 83 ?), Harun Özcan xx (Çağrı Ortakaya dk. 64 xx)

Sarı Kartlar: Uğur Can, Erkan, Kadir Kaan (Pazarspor) Harun, Serhat, Muhammet, Emre Balkı (Kırklarelispor)

Goller: Hüseyin Eray Karataş (dk.51) (Pazarspor), Harun Çınar (dk. 9 pen.)(Kırklarelispor) - RİZE

TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Kırklarelispor: 1

TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Kırklarelispor: 1

TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Kırklarelispor: 1

TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Kırklarelispor: 1

TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Kırklarelispor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
İş artık teknik direktör boyutunu geçti! Norveç beraberliği sonrası TFF istifaya çağrılıyor

İş artık teknik direktör boyutunu geçti! Norveç beraberliği sonrası TFF istifaya çağrılıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan
Magazin İrem Derici Pınar Deniz Burak Sergen Seren Serengil
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Kırklarelispor: 1 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 18:07:19. #1.17#