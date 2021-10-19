Son dakika haber... Pamukkale Belediyespor'un pehlivanları 1 altın 1 gümüş madalya kazandı

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyespor'un yağlı güreşçileri hafta sonunda Kula Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde boy gösterdi. Pamukkale Belediyespor'lu pehlivanlardan Beytullah Sarı altın madalya, İsmail Enes Eyice ise gümüş madalya kazandı.

Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar katıldıkları güreşlerden boş dönmüyor. Ekim ayı içinde yapılan 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Teşvik 2 boyunda mücadele veren Beytullah Sarı altın madalya kazanmıştı. Yine Manisa'da düzenlenen 2'inci Turgutlu Yağlı Güreşleri'nde de başarılı güreşçi verdiği mücadele sonunda gümüş madalya alma başarısını göstermişti. Kula Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Geleneksel Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 13 kategoride 200 pehlivan güreşti. Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün geçen ay aktif hale getirdiği güreş branşında yer alan sporcular da 25. Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde mücadele etti. Yuntdağı'nda altın madalya, Turgutlu güreşlerinde gümüş madalya kazanan Beytullah Sarı, Kula güreşlerini de boş geçmedi.

Teşvik 2 kategorisinde 14 yağlı güreşçi arasından birinciliği elde eden Sarı, altın madalya kazandı. Pamukkale Belediyespor'un büyük orta boyda mücadele eden sporcusu İsmail Enes Eyice ise 30 sporcu arasından 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi olmayı başardı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri