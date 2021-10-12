Son dakika... Fenerbahçe Bekolu Danilo Barthel, dizinden operasyon geçirdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Fenerbahçe Bekolu Danilo Barthel, dizinden operasyon geçirdi

AA / Berad Büyük - Haberler | Spor
Son dakika... Fenerbahçe Bekolu Danilo Barthel, dizinden operasyon geçirdi

Son dakika haberler: Fenerbahçe Beko'nun Alman basketbolcusu Danilo Barthel, dizinden operasyon geçirdi.

Fenerbahçe Beko'nun Alman basketbolcusu Danilo Barthel, dizinden operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Danilo Barthel, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir diz artroskopisi operasyonu geçirmiştir. Sporcumuzun durumu üç hafta sonra tekrar değerlendirilecek ve takım idmanlarına dahil olma süreci buna göre planlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri
Vitor Pereira'dan Trabzonspor maçında Ferdi'ye özel görev! Savunmanın tüm dengesini bozacak

Vitor Pereira'dan Trabzonspor maçında Ferdi'ye özel görev! Savunmanın tüm dengesini bozacak

 Arjantinli sağ bek kulübüne bir kez daha rest çekti! Fenerbahçe transferi bedavaya getirecek

Arjantinli sağ bek kulübüne bir kez daha rest çekti! Fenerbahçe transferi bedavaya getirecek

 Mesut Özil herkesin merak ettiği soruyu sordu! Paylaştığı oylamaya katılım çığ gibi

Mesut Özil herkesin merak ettiği soruyu sordu! Paylaştığı oylamaya katılım çığ gibi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Müslüm Gürses Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Sergio Perez Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Fenerbahçe Bekolu Danilo Barthel, dizinden operasyon geçirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 20:33:38. #1.13#