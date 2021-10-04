Ozan Tufan'dan Norveç'e gözdağı: Haaland oynasaydı daha da motive olurduk

Norveç maçı öncesi Ozan Tufan, Şenol Güneş'ten sonra göreve gelen Stefan Kuntz ve Dünya Kupası Elemeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Ozan Tufan'ın demeçleri:

"DAHA MOTİVE OLURDUK"

"Biz takım olarak Haaland, Sörloth gibi isimler oynadığı zaman daha fazla motive oluyoruz. Norveç maçı zor maç. Joshua (King) ile konuştum. O da 3 hafta kadar yokmuş. Biz çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız.

"ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREKİYOR"

Hollanda'nın kaliteli bir oyuncu grubu var. Biz de çok üzgünüz. Ülkemiz adına istemediğimiz bir mağlubiyetti. Zor maç olmasını bekliyorduk. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra inişli çıkışlı durumlar vardı. Futbolda önümüze bakmamız gerekiyor.

"ŞENOL GÜNEŞ'İ SUÇLAYAMAYIZ"

enol hocayı suçlamamak gerekir. Sahada futbol oynayan bizleriz. Sorumlusu varsa hepimiziz.

"DİSİPLİNİ ÖN PLANDA TUTUYOR"

Stefan Kuntz, disiplini ön planda tutuyor. Herkesin mental olarak %100 hazır olmasını istiyor."

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