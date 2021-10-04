Ozan Tufan'dan Norveç'e gözdağı: Haaland oynasaydı daha da motive olurduk
A Milli Takımın Norveç ile oynayacağı maç öncesi kaptanlardan Ozan Tufan, basın mensuplarının merak ettiği soruları yanıtladı. Tufan, "Haaland, Sörloth gibi isimler oynadığı zaman daha fazla motive oluyoruz. Bu eksiklerin elbette artısı var ama olmasa da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.
Norveç maçı öncesi Ozan Tufan, Şenol Güneş'ten sonra göreve gelen Stefan Kuntz ve Dünya Kupası Elemeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte Ozan Tufan'ın demeçleri:
"Biz takım olarak Haaland, Sörloth gibi isimler oynadığı zaman daha fazla motive oluyoruz. Norveç maçı zor maç. Joshua (King) ile konuştum. O da 3 hafta kadar yokmuş. Biz çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız.
Hollanda'nın kaliteli bir oyuncu grubu var. Biz de çok üzgünüz. Ülkemiz adına istemediğimiz bir mağlubiyetti. Zor maç olmasını bekliyorduk. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra inişli çıkışlı durumlar vardı. Futbolda önümüze bakmamız gerekiyor.
enol hocayı suçlamamak gerekir. Sahada futbol oynayan bizleriz. Sorumlusu varsa hepimiziz.
Stefan Kuntz, disiplini ön planda tutuyor. Herkesin mental olarak %100 hazır olmasını istiyor."