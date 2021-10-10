Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü oldu

İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Salihli Belediyespor'un milli sporcusu Hilal Öztürk, kadınlar +78 kiloda dünya üçüncüsü oldu.

İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Salihli Belediyespor'un milli sporcusu Hilal Öztürk, kadınlar +78 kiloda dünya üçüncüsü oldu.

Şampiyonada Manisa'nın milli judocusu +78 kiloda Hilal Öztürk, ilk turu maç yapmadan geçerken, ikinci karşılaşmasında Meksikalı Priscila Martinez'i, çeyrek finalde Fransız Lea Fontanie'yi ipponla ile yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakibi Fransız Coralie Hayme'ye yenilen Öztürk, bronz madalya müsabakasına kaldı. Venezuellalı rakibi Urdaneta'yla yaptığı karşılaşmayı ipponla kazanan Öztürk, sıkletinde dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan ve Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Hilal Öztürk'ü tebrik etti. - MANİSA

Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü oldu

Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü oldu

Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü oldu

Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı

Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı

 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi

Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Burak Sergen Amelia Hamlin
Spor Muslera Fatih Terim Caner Erkin Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Hulusi Akar Cengiz Ünder Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 00:39:09. #1.13#