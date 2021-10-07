Luis Enrique: 'Çok Güzel Bir Zaferdi' - Haberler Spor
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Luis Enrique: 'Çok Güzel Bir Zaferdi'

Dugout - Haberler | Spor

UEFA Uluslar Ligi 2021'de İspanya, yarı finalde İtalya'yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. İtalya'nın 37 maçlık yenilmemezlik serisini sonlandıran İspanya'da teknik direktör Luis Enrique maçın ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar Ligi 2021'de İspanya, yarı finalde İtalya'yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. İtalya'nın 37 maçlık yenilmemezlik serisini sonlandıran İspanya'da teknik direktör Luis Enrique maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Luis Enrique: 'Çok Güzel Bir Zaferdi'
Dugout - Spor Haberleri
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Haber: Luis Enrique: 'Çok Güzel Bir Zaferdi' - Haberler Spor
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