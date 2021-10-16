Lazio-Inter maçında ortalık savaş alanına döndü! Yıldız futbolcular yaka paça kavga etti

İtalya Serie A'nın 8. hafta maçında Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi Lazio 3-1'lik skorla kazandı ve Inter'in namağlup unvanı sona erdi.

LAZIO GERİDEN GELDİ

Inter, 12. dakikada Ivan Perisic'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Lazio, 64. dakikada Ciro Immobile'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı. 81. dakikada Felipe Anderson ve 90. dakikada Sergej Milinkovic-Savic Lazio'ya galibiyeti getiren golleri kaydettiler.

FELIPE ANDERSON'UN GOLÜ SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın 81. dakikasında Felipe Anderson'un attığı golden sonra ise ortalık karıştı. Brezilyalı futbolcunun topu ağlarla buluşturduğu sırada Interli bir futbolcunun yerde yatması olayların fitilini ateşledi. Interli futbolcular, Lazio'nun golünü atan Felipe Anderson'a büyük tepki gösterirken olaylar kısa süre içinde büyüdü. Gerilimin sona ermesiyle oyun kaldığı yerden yeniden başladı. Milinkovic-Savic uzatma anlarında maçın 3-1'lik skorunu belirleyen golü attı. Son düdükle beraber ortalık yine karıştı, Lazio'da Luiz Felipe kırmızı kart gördü.

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