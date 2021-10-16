Lazio-Inter maçında ortalık savaş alanına döndü! Yıldız futbolcular yaka paça kavga etti
İtalya Serie A'da 8. hafta maçında Lazio, son şampiyon Inter'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya iki takım futbolcuları arasında çıkan kavga damga vurdu. Lazio'da Felipe Anderson'un Interli bir futbolcu yerde yatarken attığı gol sonrası başlayan olaylar kısa süre içinde büyüdü ve sona ermesi bir hayli zaman aldı. Gerilimin sona ermesinin ardından oyun kaldığı yerden devam etti. Maçın son düdüğüyle birlikte ortalık bir kez daha karışırken Felipe Anderson kırmızı kart gördü.
İtalya Serie A'nın 8. hafta maçında Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi Lazio 3-1'lik skorla kazandı ve Inter'in namağlup unvanı sona erdi.
LAZIO GERİDEN GELDİ
Inter, 12. dakikada Ivan Perisic'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Lazio, 64. dakikada Ciro Immobile'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı. 81. dakikada Felipe Anderson ve 90. dakikada Sergej Milinkovic-Savic Lazio'ya galibiyeti getiren golleri kaydettiler.
FELIPE ANDERSON'UN GOLÜ SONRASI ORTALIK KARIŞTI
Karşılaşmanın 81. dakikasında Felipe Anderson'un attığı golden sonra ise ortalık karıştı. Brezilyalı futbolcunun topu ağlarla buluşturduğu sırada Interli bir futbolcunun yerde yatması olayların fitilini ateşledi. Interli futbolcular, Lazio'nun golünü atan Felipe Anderson'a büyük tepki gösterirken olaylar kısa süre içinde büyüdü. Gerilimin sona ermesiyle oyun kaldığı yerden yeniden başladı. Milinkovic-Savic uzatma anlarında maçın 3-1'lik skorunu belirleyen golü attı. Son düdükle beraber ortalık yine karıştı, Lazio'da Luiz Felipe kırmızı kart gördü.