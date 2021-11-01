Kerem'in menajeriyle konuşan Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kerem'in menajeriyle konuşan Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı

Haberler.com - Haberler | Spor

Rıdvan Dilmen, canlı yayında Kerem Aktürkoğlu'nu Almanya ve Fransa'dan takımların istediğini açıkladı. Bilgiyi Kerem'in menajerinden aldığını ifade eden Dilmen, sözleşme uzatmayan genç futbolcuya bir tavsiye verdi.

Galatasaray, Gaziantep'i 2-0 mağlup etti, Kerem Aktürkoğlu bu maçı da boş geçmedi. Genç kanat oyuncusunun menajeriyle konuştuğunu söyleyen TRT Spor yorumcusu Dilmen, Almanya'dan ve Fransa'dan Kerem'e taliplerin olduğunu ifade etti.

"STUTTGART VE FREIBURG"

Dilmen, "Kerem'in menajeriyle konuştum. Stuttgart ve Freiburg gibi takımlar ilgileniyormuş Almanya'dan. Fransa'dan da takım vardı ama unuttum. Ben olsam dolu dolu 25-26 yaşından önce ayrılmam Galatasaray'dan. Daha iyi takımlara gitmek için biraz daha gelişmeli" dedi.

Kerem'in menajeriyle konuşan Rıdvan Dilmen, canlı yayında gelen teklifleri açıkladı

9 GOLE KATKI

Geçen sezon 3. ligden, Erzincan'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor. 20 maçta 5 gol 4 asist yapan, Kerem Milli Takım'a da yüksekdi. 9 gole direkt katkı yapan 23 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim'in gözbebeği oldu.

Haberler.com - Spor Haberleri
Galatasaray'ın yıldızları Ata Demirer'i mest etti: Gece tarifesini açtı bu akşam

Galatasaray'ın yıldızları Ata Demirer'i mest etti: Gece tarifesini açtı bu akşam

 Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya sürüyor

Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya sürüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title