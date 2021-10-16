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Inter, bu sezonki ilk yenilgisini Lazio'dan aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Inter, bu sezonki ilk yenilgisini Lazio'dan aldı

İtalya Serie A'nın 8'inci hafta mücadelesinde Lazio, konuk ettiği Inter'i 3-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 8'inci hafta mücadelesinde Lazio, konuk ettiği Inter'i 3-1 mağlup etti. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 12'nci dakikasında Ivan Perisic, penaltıdan bulduğu golle takımı Inter'i öne geçirdi. İlk yarı Inter'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, 64'üncü dakikada kullanılan penaltı atışında Ciro Immobile topu filelere göndererek durumu 1-1'e getirdi. 81'inci dakikada Lazio Felipe Anderson golüyle mücadelede farkı 1'e çıkardı: 2-1. 90+1'inci dakikada ise Sergej Milinkovic-Savic'in golüyle farkı 2'ye çıkaran Lazio sahadan 3-1'lik skorla ayrıldı. Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise mücadeleye 86'ncı dakikada Nicolo Barella'nın yerine dahil oldu.

Bu skorla Lazio puanını 14'e yükseltirken Inter 17 puanda kaldı. Inter bu sezonki ilk yenilgisini Lazio karşısında eski teknik direktörü Simone Inzaghi'ye karşı almış oldu.


Inter, bu sezonki ilk yenilgisini Lazio'dan aldı

Inter, bu sezonki ilk yenilgisini Lazio'dan aldı

Inter, bu sezonki ilk yenilgisini Lazio'dan aldı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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