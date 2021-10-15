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Hedefi üçüncü kez dünya şampiyonu olmak

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Hedefi üçüncü kez dünya şampiyonu olmak

Daha önceki yıllarda Türkiye'de 6, dünya şampiyonasında 2 kere birincilik elde eden milli vücut geliştirme sporcusu Fahrettin Çoroğlu, yeniden dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Daha önceki yıllarda Türkiye'de 6, dünya şampiyonasında 2 kere birincilik elde eden milli vücut geliştirme sporcusu Fahrettin Çoroğlu, yeniden dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Eskişehir'de yaşayan vücut geliştirme ve fitness milli takım sporcusu Fahrettin Çoroğlu, 3-8 Kasım tarihlerinde İspanya'da yapılacak olan Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonasında birinciliği elde etmek için yoğun tempoyla çalışıyor. Başarılı sporcu Çoroğlu, kendisine rakip tanımadığını belirterek şampiyon olmak istediğini söyledi. Vücut geliştirmeye 18 yıl önce başlayan 36 yaşındaki milli sporcu Çoroğlu, ilk başlarda çok zayıf olduğu için bu spora yöneldiğini belirterek, yeni başlayanlara tavsiyelerde bulundu.

"ŞU ANKİ HEDEFİM İSPANYA'DAKİ DÜNYA ŞAMPİYONASINDA BİRİNCİ OLMAK"

İspanya'da düzenlenecek olan yarışma hakkında bilgi veren Fahrettin Çoroğlu, çok iddialı olduğunu söyledi. Hedefinin şampiyonluğu elde etmek olduğunu aktaran Çoroğlu, "18 yıldır fitness sektöründeyim ve aktif olarak hala devam ediyorum. Müsabakalara katılıyorum. Daha önceleri de müsabakalara çok katıldım. İki defa dünya şampiyonluğu ve 6 kez Türkiye şampiyonluğum var. En son iki hafta önce Türkiye şampiyonasına katıldım ve tekrar milli takıma seçildim. Şu anda 3 Kasım'da olacak dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Nasipse inşallah oradan da bir şampiyonluk bekliyorum. Yarışma İspanya'da olacak ve 3 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da bitecek. 5 günlük bir süreç olacak. Rakipleri tam olarak bilmiyorum, takip ettiğim kimse yok ama en iddialı rakip benim. Benim anatomim iyi. Yarışmada simetriye, anatomiye ve alt-üst orantıya bakıyorlar. Biz aynaya bakıyoruz eksiğimizi görüp ona göre çalışıyoruz. Derece beklemesem zaten iddialı olmam. Derece alırım büyük ihtimalle. Önceki hedefim milli takıma girmekti. Milli takıma girdim. Şu anki hedefim ise İspanya'daki dünya şampiyonluğunda birinci olmak" diye konuştu.

"İLK BAŞTA ÇOK ZAYIFTIM KİLO ALMAK İÇİN BAŞLAMIŞTIM"

Vücut geliştirme sporuna başlama hikayesini anlatan Çoroğlu, yaptığı işi sevdiği için motivasyonun sürekli yerinde olduğunu belirtti. Vücut geliştirecek olanlara tavsiyelerde bulunan Çoroğlu, şu şekilde konuştu:

"Sporu ve fitness'ı seviyorum. İlk başta çok zayıftım. Kilo almak için başlamıştım. Sonra bağımlılık yaptı. Sevdim bu sporu. Hızlı bir gelişim gösterdim. Anatomimin çok yatkın olduğunu anladım. Bir tane hocam vardı 'yarışmaya hazırlan' dedi. Yarışmaya hazırlandım ve ilk yarışmamda 19-20 yaşında Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonu olmuştum. Ondan sonra profesyonel hayatım başladı. Sevdiğim için motivasyonumda yüksek oluyor zaten. Hırsım ve azmim hiçbir zaman düşmüyor. Tavsiyem, herkes spor yapsın, sağlıklı beslensin, sabırlı olsunlar, uzun vadede beklentiye girsinler ve çokta abartıp hayatlarının merkezine koymasınlar. Sağlık için haftada 3-4 gün egzersiz şeklinde sporlarını yapsınlar. Özellikle alkolden ve sigaradan uzak dursunlar."

(Kazım Ulusoy-İHA)

Hedefi üçüncü kez dünya şampiyonu olmak

Hedefi üçüncü kez dünya şampiyonu olmak

Hedefi üçüncü kez dünya şampiyonu olmak

Hedefi üçüncü kez dünya şampiyonu olmak

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