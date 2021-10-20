Beşiktaş'ın grubunda tarihe geçen skor! Dortmund, Ajax karşısında neye uğradığını şaşırdı
Beşiktaş'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax, sahasında Dortmund'u 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Bu sonuçla Alman devi, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en farklı mağlubiyetini aldı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Borussia Dortmund'la karşılaştı. Tarihi bir mağlubiyet yaşayan Alman ekibi karşılaşmadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
AJAX, BORUSSIA DORTMUND'A GÖZ AÇTIRMADI
Karşılaşmada gol perdesini Marco Reus 11. dakikada kendi ağlarını havalandırarak açarken Daley Blind 25. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarı da Ajax fırtınası hız kesmeden sürerken Antony 57. dakikada farkı üçe çıkardı. 72. dakikaya gelindiğinde ise Haller maçın skorunu belirleyen golü attı. Bu sonuçla Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en ağır yenilgisini yaşamış oldu.
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