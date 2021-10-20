Beşiktaş'ın grubunda tarihe geçen skor! Dortmund, Ajax karşısında neye uğradığını şaşırdı

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Borussia Dortmund'la karşılaştı. Tarihi bir mağlubiyet yaşayan Alman ekibi karşılaşmadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

AJAX, BORUSSIA DORTMUND'A GÖZ AÇTIRMADI

Karşılaşmada gol perdesini Marco Reus 11. dakikada kendi ağlarını havalandırarak açarken Daley Blind 25. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarı da Ajax fırtınası hız kesmeden sürerken Antony 57. dakikada farkı üçe çıkardı. 72. dakikaya gelindiğinde ise Haller maçın skorunu belirleyen golü attı. Bu sonuçla Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en ağır yenilgisini yaşamış oldu.

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