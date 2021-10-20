Beşiktaş'ın grubunda tarihe geçen skor! Dortmund, Ajax karşısında neye uğradığını şaşırdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ın grubunda tarihe geçen skor! Dortmund, Ajax karşısında neye uğradığını şaşırdı

Haberler.com - Haberler | Spor
Beşiktaş'ın grubunda tarihe geçen skor! Dortmund, Ajax karşısında neye uğradığını şaşırdı

Beşiktaş'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax, sahasında Dortmund'u 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Bu sonuçla Alman devi, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en farklı mağlubiyetini aldı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Borussia Dortmund'la karşılaştı. Tarihi bir mağlubiyet yaşayan Alman ekibi karşılaşmadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

AJAX, BORUSSIA DORTMUND'A GÖZ AÇTIRMADI

Karşılaşmada gol perdesini Marco Reus 11. dakikada kendi ağlarını havalandırarak açarken Daley Blind 25. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarı da Ajax fırtınası hız kesmeden sürerken Antony 57. dakikada farkı üçe çıkardı. 72. dakikaya gelindiğinde ise Haller maçın skorunu belirleyen golü attı. Bu sonuçla Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en ağır yenilgisini yaşamış oldu.

Haberler.com - Spor Haberleri
Beşiktaş'ta Sporting maçı sonrası dikkat çeken istatistik! Siyah-beyazlılar 17 maçtır kalesini gole kapatamıyor

Beşiktaş'ta Sporting maçı sonrası dikkat çeken istatistik! Siyah-beyazlılar 17 maçtır kalesini gole kapatamıyor

 Şampiyonlar Ligi'nde büyük hüsran! Beşiktaş, Sporting maçında taraftarı önünde bir ilki yaşadı

Şampiyonlar Ligi'nde büyük hüsran! Beşiktaş, Sporting maçında taraftarı önünde bir ilki yaşadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title