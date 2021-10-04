Sosyal medya yıkılıyor! 'Ben üç beş maça atılırım' diyen Sergen Yalçın, tahmininde başarılı oldu - Haberler Spor
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Sosyal medya yıkılıyor! "Ben üç beş maça atılırım" diyen Sergen Yalçın, tahmininde başarılı oldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz ay katıldığı Candaş Tolga Işık'ın programında, "Uilenberg, açık açık benim için konuşuyorsa, hakemlere neler diyordur kim bilir? Ben kesin üç beş maça atılırım, bak görürsün" dedikten sonra 4 maç içinde atıldı. Topa vurduğu için ihraç edilen Yalçın, "Beni atmaları doğru karardı" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın'ın programda kullandığı sözler sosyal medyanın gündem konusu oldu.

Siyah-Beyazlılar'ın hocası Sergen Yalçın'ın, Candaş Tolga Işık'ın programında kullandığı ifadeler yeniden gündeme geldi. Yalçın, "Uilenberg, kamuoyunda beni hedef gösterebiliyor. Kim bilir hakemlerle ne konuşuluyordur? Ben var ya üç beş maç içinde kesin atılırım, görürsün" diye konuşmuştu.

"ATMAKTA HAKLILAR"

Sivasspor maçında hakeme kızdıktan sonra topa vuran Sergen Yalçın, tribüne gönderilmişti. Yalçın bu ifadelerden tam 4 maç sonra atıldı. Ancak atılma sebebini kendisi de haklı buldu. Başarılı hoca, "Atılmakta haklıydım, topa vurdum" diye konuştu.

Sosyal medya yıkılıyor! 'Ben üç beş maça atılırım' diyen Sergen Yalçın, tahmininde başarılı oldu

Sosyal medya yıkılıyor! 'Ben üç beş maça atılırım' diyen Sergen Yalçın, tahmininde başarılı oldu

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Haber: Sosyal medya yıkılıyor! 'Ben üç beş maça atılırım' diyen Sergen Yalçın, tahmininde başarılı oldu - Haberler Spor
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