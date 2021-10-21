Bayburt Üniversitesi spor branşlarına katkı sunmaya devam ediyor

11-17 Ekim tarihlerinde İtalya'nın Alassio kentinde yapılan Dünya Kadınlar ve Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonasında Bayburt Üniversitesi öğrencisi derece elde etti.

İtalya'nın Alassio kentinde yapılan Dünya Kadınlar ve Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonasında, antrenörlüğünü Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi Mehmet Yönal'ın yaptığı ve içerisinde Bayburt Üniversitesi öğrencisi Necla Şahin'in de yer aldığı genç yetenekler derece elde etti.

Şampiyonada Türkiye'yi antrenörlük görevinde; Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Öğretim Görevlisi Mehmet Yönal ile Yılmaz Güzelocak idare ederken, İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Necla Şahin, Emine Dursun, Muhammet Yılmaz Duran ve Faik Dursun Öztürk sporcu olarak temsil ettiler.

2018'de Çin'de yapılan Dünya Şampiyonasında Altın Nokta disiplininde dünya şampiyonu olan Buket Öztürk, final maçında Fransız rakibini yenerek bu unvanını korumayı başardı ve dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

İnci Ece Öztürk ise basamak müsabakası finalinde dünya rekortmeni rakibinin son saniyedeki sayısıyla kaybederek gümüş madalya kazandı. Ayrıca, İnci Ece Öztürk ve Necla Şahin çifti, çiftler karşılaşmasında uzatmalarda madalyayı kaybederek dünya beşincisi oldu.

Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise, "Bir altın, bir gümüşle Dünya Şampiyonasını kapattık. Üst üste iki Dünya Şampiyonluğunu ve Bir Dünya Kupası Şampiyonluğunu gencecik yaşında yakalayarak müthiş bir başarı grafiği sergileyen Buket Öztürk'ü ve Son Dünya Şampiyonu, Dünya rekortmeni Fransız Barbara Barthet karşısında son saniyede gelen tek sayıyla kaybeden İnci Ece Öztürk'ü yürekten kutluyorum. Ayrıca şampiyonada yarışan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyor ve hepsine sonraki şampiyonalarda başarılar diliyorum" dedi. - BAYBURT