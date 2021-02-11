SPF (SportyCo) Coin nedir? SPF (SportyCo) yorum ve grafiği
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SPF (SportyCo) Coin nedir? SPF (SportyCo) yorum ve grafiği

11.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:55
SPF (SportyCo) Coin nedir? SPF (SportyCo) yorum ve grafiği

Kripto para birimlerinde yaşanan fiyat artışlarının ardından piyasa değeri sıralamasında da değişikliklerin olduğu görülüyor. Ancak bu değişiklikler içinde en çok dikkat çekeni Cardano (ADA), SPF (SportyCo), AVAX ve XVG arasında yaşanıyor. Peki,SPF (SportyCo) Coin nedir? SPF (SportyCo) yorum ve grafiği

SPF (SportyCo) COİN NEDİR?

SportyCo (SPF) bir kripto para belirtecidir ve Ethereum platformunda çalışır. SportyCo'nun dolaşımda 54.587.326.496 ile 70.673.453.986 cari arzı bulunuyor. SportyCo'nun bilinen son fiyatı 0,000021 ABD Dolarıdır ve son 24 saatte% 0,00 artmıştır. Şu anda aktif piyasa (lar) da işlem görüyor. Daha fazla bilgi https://www.sportyco.io/ adresinde bulunabilir.

SPF (SportyCo)COİN GRAFİĞİ

SPF (SportyCo) Coin nedir? SPF (SportyCo) yorum ve grafiği
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 15:55:29. #1.16#
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