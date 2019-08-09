Spartak Moskova, Diagne'nin istediği rakamı duyunca transferden vazgeçti!

09.08.2019 11:02

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Mbaye Diagne için devreye giren Spartak Moskova Kulübü, transferden vazgeçti. Rus ekibi, Senegalli futbolcunun menajeri ile görüşerek, yıllık ücret talebini ve bonservis bedelini sordu.

3 MİLYON EUROYU DUYUNCA VAZGEÇTİLER

Galatasaray'dan halen yılda 2 milyon 350 bin euro alan Diagne, Spartak Moskova'dan 3 milyon euro talep edince Ruslar, "Biz bu rakamlara çıkamayız" diye olumsuz yanıt verdi. Sarı kırmızılılar, Senegalli santrforu 13 milyon euro civarında bir rakama satmayı planlıyor.