Spartak Moskova, Diagne'nin istediği rakamı duyunca transferden vazgeçti!
Sezonu gol kralı olarak tamamlayan ancak Galatasaray'ın göndermek istediği Diagne için Spartak Moskova nabız yokladı. Rus temsilcisi oyuncunun istediği 3 milyon euroluk yıllık ücreti duyunca transferden vazgeçti.
Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Mbaye Diagne için devreye giren Spartak Moskova Kulübü, transferden vazgeçti. Rus ekibi, Senegalli futbolcunun menajeri ile görüşerek, yıllık ücret talebini ve bonservis bedelini sordu.
3 MİLYON EUROYU DUYUNCA VAZGEÇTİLER
Galatasaray'dan halen yılda 2 milyon 350 bin euro alan Diagne, Spartak Moskova'dan 3 milyon euro talep edince Ruslar, "Biz bu rakamlara çıkamayız" diye olumsuz yanıt verdi. Sarı kırmızılılar, Senegalli santrforu 13 milyon euro civarında bir rakama satmayı planlıyor.