SPAL 1-2 Juventus Maç Özeti

02.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:21

2019-20 Serie A sezonunun 25. haftasında lider Juventus, SPAL'e konuk oldu. 39. dakikada Cristiano Ronaldo Juventus'u öne geçirdi ve üst üste oynadığı 11 maçta da gol atarak Gabriel Batistuta'nın rekorunu egale etti. Galli orta saha Ramsey ikinci yarıda farki ikiye çıkarırken Andrea Petagna peneltıdan skoru belirledi. Juventus ligin zirvesindeki yerini korudu.