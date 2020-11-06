Southampton - Newcastle maçı ne zaman saat kaçta? Southampton - Newcastle hangi kanalda? Southampton - Newcastle şifresiz canlı izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Southampton - Newcastle maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Southampton - Newcastle maçı hangi kanalda? Southampton - Newcastle şifresiz canlı izlenecek mi? Southampton - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta?