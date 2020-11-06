Southampton - Newcastle maçı ne zaman saat kaçta? Southampton - Newcastle hangi kanalda? Southampton - Newcastle şifresiz canlı izlenecek mi?
06.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:29
Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Southampton - Newcastle maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Southampton - Newcastle maçı hangi kanalda? Southampton - Newcastle şifresiz canlı izlenecek mi? Southampton - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta?
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçtaSouthampton - Newcastle ile karşı karşıya gelecek. Peki,Southampton - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta?Southampton - Newcastle maçı hangi kanalda, hakemi kim?Southampton - Newcastle şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
SOUTHAMPTON - NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Southampton - Newcastle, İngiltere Premier Lig maçı 06 11 2020 günü oynanacak.
SOUTHAMPTON - NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Southampton - Newcastle, S Sport Plus, S Sport, Idman TV, kanalından yayınlanacak.
SOUTHAMPTON - NEWCASTLE ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Southampton - Newcastle maçı ücretli yayın platformu S Sport'tan yayınlanacak.