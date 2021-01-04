Southampton- Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak?
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Southampton- Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak?

04.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:14
Southampton- Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak?

Birleşik Krallık'ta ilgiyle tüm dünyanın takip ettiği Southampton- Liverpool maçı hangi kanalda? Heyecanla devam eden İngiltere Premier Lig, 17. hafta maçına girdi ve Southampton- Liverpool maçı saat kaçta olacak?

Tüm dünyanın ilgiyle merak ettiği Southampton- liverpool karşılaşması Premier Lig Maçı Southampton'da St.Mary's stadyumunda gerçekleşecek. 4 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan Southampton- Liverpool karşılaşması dijital spor kanallarında ve televizyon spor kanallarında futbol severleriyle buluşacak. Peki Southampton- Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? İşte tüm ayrıntılar!

SOUTHAMPTON- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Southampton- Liverpool arasında gerçekleşecek olan Premier Lig maçı, S Sport Plus, İdman Tv, S Sport kanallarında futbol severleriyle buluşacak. Ayrıca S Sport, D-Smart 78, Kablo TV 240, Web, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden canlı yayınlanacak.

SAAT KAÇTA OLACAK?

Southampton- Liverpool Premier Lig maçı, 4 Ocak Pazartesi günüTürkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.

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