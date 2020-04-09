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Southampton, Spor

Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti

İngiltere ekibi Southampton, yönetim kurulu, teknik kadro ve A Takım kadrosunun kulübün geleceğini düşünerek nisan, mayıs ve haziran maaşlarında indirime gittiğini açıkladı.

09.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:36

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'da futbolcular ile teknik heyet, nisan, mayıs ve haziran ayı maaşlarının bir bölümünü ertelemeyi kabul etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN MAAŞLARININ BİR BÖLÜMÜ ERTELENİYOR

Açıklamada, futbolcular ve teknik heyet ile nisan, mayıs, haziran ayı maaşlarının bir bölümünün ertelenmesi konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Ayrıca, maaşlarının bir bölümünü ertelemeyi kabul etmeyen kulüp personeline 30 Haziran'a kadar eksiksiz ödeme yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı. Salgın süresince Southampton kentine vakıf yardımıyla her türlü desteğin yapılmaya devam edileceği kaydedildi.

Öte yandan Southampton, koronavirüs tedbirleri kapsamında teknik heyet ve oyuncuların maaşlarının ertelendiğini açıklayan ilk Premier Lig takımı oldu.

Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti

Kaynak: AA

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