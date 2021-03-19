SOTA Coin nedir? Güncel SOTA Finance (SOTA) Coin yorum ve grafiği
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SOTA Coin nedir? Güncel SOTA Finance (SOTA) Coin yorum ve grafiği

19.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:08
SOTA Coin nedir? Güncel SOTA Finance (SOTA) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside SOTA Finance. SOTA coin, yaratıcılar ve koleksiyoncular için çok zincirli dijital içerik NFT P2P pazarıdır. SOTA coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, SOTA Coin nedir? Güncel SOTA Finance (SOTA) Coin yorum ve grafiği

SOTA Finance bugünkü fiyatı ₺2,24 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺4.780.291 TRY. SOTA Finance son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #1620, piyasa değeri ₺5.609.755 TRY. Dolaşımdaki arz 2.500.000 SOTA coin ve maksimum seviyede. 100.000.000 SOTA coin.

SOTA COİN NEDİR?

SOTA coin, yaratıcılar ve koleksiyoncular için çok zincirli dijital içerik NFT P2P pazarıdır.

SOTA belirteci dağıtımı:

Satılık % 40 (40 milyon) (takas)

Takım için % 15 (15 milyon)

Gelecekteki platform bakımı/ iyileştirmesi için % 25 (25 milyon) hazine rezervi

Topluluğa % 4 (4 milyon) airdropp/ ödül

Farming NFT katkısı oluşturanlara % 6 (6 milyon) ödül

3 yıl boyunca platform katılımcılarına % 10 (10 milyon) ödül

SOTA token likiditesi

SOTA belirteç liste olacak d kademeli Uniswap, LuaSwap, TomoDEX, VCC ve diğer değişimleri için. SOTA bir ERC20 tokenı olduğu için herhangi bir Ethereum cüzdanında saklanabilir. Tomo Wallet ayrıca jetonu da destekleyecektir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:09:32. #1.16#
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