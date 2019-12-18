: Sosyal medyayı salladı! "Sana kafa atan, keşke ağzını burnunu kırsaydı"

18.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:10

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Gökhan Çıra'nın açıklamaları gündem oldu. Galatasaraylı futbolcuların kendilerine saldırdığını iddia eden Gökhan Çıra'ya Samsunspor forması giyen Gökhan Alsan'dan tepki geldi.

"KEŞKE AĞZINI BURNUNU KIRSAYDI"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökhan Alsan, "Sana o kafa atan az bile yapmış. Ağzını burnunu kırsaydı, o zaman tam olurdu işte. Keşke benim önüme çıksaydın da, kafa yemeyi görseydin Gökhan Çıra" dedi.

GÖKHAN ÇIRA: "FATİH TERİM SEN BENİM GÖZÜMDE HOCA FALAN DEĞİLSİN ARTIK"

Gökhan Çıra maçın ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Allah'a şükür iyi ki böyle bir takımı tutmamışım. Sen Muslera'sın! Bana gelip küfür ediyorsun. Sen Fatih Terim, İmparatorsun değil mi? Benim gözümde artık hoca falan değilsin. Yanında yardımcı hocan bana gelip kafa atıyor sen hala mafyalık yapıyorsun.Gökhan Çıra kim diyorsun. Benim. Buyur gel vurdur hocam. Muslera seni çok seviyordum ama sen sahada da iyi görünen kamera arkasında neler yaptığını bugün gördüm. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene kadar arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun." dedi.

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