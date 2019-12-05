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Sosyal medyada Fatih Terim tepkisi! "İstifa etsin"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarların hedefinde. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray'da Fatih Terim için bazı taraftarlar istifa çağrısı yaptı.

05.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:21
Sosyal medyada Fatih Terim tepkisi!

Ziraat 5. Tur ilk maçında Galatasaray sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak beklemediği bir sonuç aldı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör , Tuzlaspor maçında sahaya çıkardığı ilk 11 ve yaptığı değişikliklerle eleştirilerin odağı oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Fatih Terim'in son dönemdeki performansı nedeniyle istifa etmesi gerektiğini savunurken, bir kısım kullancı ise Terim'i savunarak tecrübeli hocaya destek verdi.

Fatih Terim'le ilgili sosyal medyada paylaşılan yorumların bazıları şu şekilde;


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: Sosyal medyada Fatih Terim tepkisi! "İstifa etsin"
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HABER YORUMLARI (26)

  • BELHANDA:
    fatih hocanın istifasını isteyen ağzı süt kokak 2006 2009 lu 2000 li çoukalardır onlar da tarftar değil seyircidir
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  • OFF:
    bence lig düşmesi yüzde 99. 99 kesinleşmeden istifa etmez onda da lig düşürdü diye tarihe yazılmaması için. o yüzden istifa mistifa deyip bırakın boş lafları. benim sormak istediğim tuzla ikinci maça nerde kalmıştık pankartıyla çıkacakmış doğru mu? yoksa arkadaş gırgır mı yapıyor yine off.
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  • KAYSERİLİ:
    bu adam 2 sene önce ben orda neler döndüğünü bilirim deyip hakemleri tehtit ettiği anda Türk futbolundan silinmeliydi neler döndüğünü biliyorsa kendi yapıyordu demek ki ama yok ne oldu hakemler korktu ve zorla şampiyon yapıldı.
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  • ANTİ GS:
    O öyle degil işte onun aslı bu imPARAtor karallığına gelince mafya vari tavırlarından kavgacı ve küfürbazlığın kralıda onda ama gs yakışıyor hatta geleceğin gs başkanıda olur gerçi şu an bile başkan gibi davranıyor onun lafının üstüne laf konuşabilen varmı
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  • AH AHHH:
    biz dedik bu kebapçı dan bir halt olmaz. Tudorun mirasını yedi ADAM ettiniz bunu Kavun kapıdan bunu . bu adam futboldan anlamıyor anlamıyorrrrr
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