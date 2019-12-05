Sosyal medyada Fatih Terim tepkisi! "İstifa etsin"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarların hedefinde. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray'da Fatih Terim için bazı taraftarlar istifa çağrısı yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak beklemediği bir sonuç aldı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Tuzlaspor maçında sahaya çıkardığı ilk 11 ve yaptığı değişikliklerle eleştirilerin odağı oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, Fatih Terim'in son dönemdeki performansı nedeniyle istifa etmesi gerektiğini savunurken, bir kısım kullancı ise Terim'i savunarak tecrübeli hocaya destek verdi.
Fatih Terim'le ilgili sosyal medyada paylaşılan yorumların bazıları şu şekilde;
Haber Videosu: Sosyal medyada Fatih Terim tepkisi! "İstifa etsin"
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sömürmeden gitmez oCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fatih hocanın istifasını isteyen ağzı süt kokak 2006 2009 lu 2000 li çoukalardır onlar da tarftar değil seyircidirCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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bence lig düşmesi yüzde 99. 99 kesinleşmeden istifa etmez onda da lig düşürdü diye tarihe yazılmaması için. o yüzden istifa mistifa deyip bırakın boş lafları. benim sormak istediğim tuzla ikinci maça nerde kalmıştık pankartıyla çıkacakmış doğru mu? yoksa arkadaş gırgır mı yapıyor yine off.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AYŞE KIZIM YUVANA DÖN KENDİNE GELCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu adam 2 sene önce ben orda neler döndüğünü bilirim deyip hakemleri tehtit ettiği anda Türk futbolundan silinmeliydi neler döndüğünü biliyorsa kendi yapıyordu demek ki ama yok ne oldu hakemler korktu ve zorla şampiyon yapıldı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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noldu biladerlerim hani imparatordu kraldıCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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O öyle degil işte onun aslı bu imPARAtor karallığına gelince mafya vari tavırlarından kavgacı ve küfürbazlığın kralıda onda ama gs yakışıyor hatta geleceğin gs başkanıda olur gerçi şu an bile başkan gibi davranıyor onun lafının üstüne laf konuşabilen varmı2 Yayından Kaldır
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bir günde kral olmadı bir günde tahtan indirmeyızCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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biz dedik bu kebapçı dan bir halt olmaz. Tudorun mirasını yedi ADAM ettiniz bunu Kavun kapıdan bunu . bu adam futboldan anlamıyor anlamıyorrrrrCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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taze kan lazım bülent korkmaz yada okan buruk terim çöplerinide alsın gitsinCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır