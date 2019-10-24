Sophia Thomolla, Karius ile nişanlandığı iddialarını yalanladı!

24.10.2019 00:17

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius yaklaşık 3 yıldır model Sophia Thomalla ile aşk yaşıyor. Alman güzelin parmağında geçtiğimiz günlerde yüzüğü görenler, sevgililerin sessiz sedasız nişanlandığını iddia etti. Sophia Thomalla ise yaptığı açıklamada, nişanlanma iddialarını yalanlayarak yüzüğü Karius'un doğum gününde hediye ettiğini söyledi.

SIK SIK VODAFONE PARK'A GELİYOR

Loris Karius, uzun bir süredir oyuncu Sophia Thomalla ile birlikteliğini sürdürüyor. Seksi model, sık sık Vodafone Park'a gelerek sevgilisinin oynadığı maçları statta izliyor. Beşiktaşlı taraftarlar da Thomalla'ya büyük ilgi gösteriyor.

(Fanatik)