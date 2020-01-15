: Son dakikadaki gol iptal olunca Fatih Terim direkt soyunma odasına gitti

15.01.2020 22:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 22:59

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın son dakikalarında Galatasaray'ın golü VAR kararı sonrası iptal edildi. 90+3. dakikada altıpasın sol tarafında topla buluşan Adem rakibini geçerek son çizgiye indi ve pasını arka direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Emre Mor bekletmeden vuruşunu yapıp topu ağlarla buluşturdu.

EMRE MOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Ancak golden sonra VAR hakemi Sarper Barış Saka, Halis Özkahya'yı pozisyonu incelemesi için uyardı. Özkahya, pozisyonu izledikten sonra Adem Büyük'ün golden önce faul yaptığına kanaat getirdi ve golü iptal etti. Halis Özkahya'nın VAR incelemesi sonrası Emre Mor'un golünü iptal etmesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karara tepki gösterdi ve soyunma odasına gitti.

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