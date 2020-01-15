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Son dakikadaki gol iptal olunca Fatih Terim direkt soyunma odasına gitti

90+3. dakikada Emre Mor'un attığı golün VAR kararı sonrası iptal edilmesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çok sinirlendi ve direkt olarak soyunma odasına gitti.

15.01.2020 22:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 22:59
Son dakikadaki gol iptal olunca Fatih Terim direkt soyunma odasına gitti

Ziraat son 16 turu ilk maçında , Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın son dakikalarında Galatasaray'ın golü VAR kararı sonrası iptal edildi. 90+3. dakikada altıpasın sol tarafında topla buluşan Adem rakibini geçerek son çizgiye indi ve pasını arka direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen bekletmeden vuruşunu yapıp topu ağlarla buluşturdu.

EMRE MOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Ancak golden sonra VAR hakemi Sarper Barış Saka, Halis Özkahya'yı pozisyonu incelemesi için uyardı. Özkahya, pozisyonu izledikten sonra Adem Büyük'ün golden önce faul yaptığına kanaat getirdi ve golü iptal etti. Halis Özkahya'nın VAR incelemesi sonrası Emre Mor'un golünü iptal etmesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü , karara tepki gösterdi ve soyunma odasına gitti.


Haber Videosu

: Son dakikadaki gol iptal olunca Fatih Terim direkt soyunma odasına gitti
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HABER YORUMLARI (8)

  • RIDVAN:
    ''''topla buluşan Adem rakibini geçerek son çizgiye indi ve pasını arka direğe doğru gönderdi. '''' Bu yazdığınız haber ise eğer demekki siz yalan haber yazanların 1 numarasısınız. Adem kimseyi geçmedi. Adem Rizeli futbolcuya sol ayağı ile vurup topu sağ ayağı ile alıyor. Ya adam gibi haber yazın yada bu işi bırakın. Fatih Terime yalakalık yapmayın.
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  • BEŞLİK FATİH:
    Bu adam tesadüfen yada o günkü yönetimin katkılarıyla oluşturulmuş süper bir kadro ve Hagi unsuruyla UEFA şampiyonu olunca, zannetti ki kendinden menkul. Allah aşkına eğitimin nedir bu konuda yada kavga, TİRAZ, TARTIŞMAdışında ne biliyorsun? Oyun sahada taktikle ve öncesindeki antrenmanlarla kazanılır, sahada oyun devam ederken kenarda kendi kendine bağırarak mı futbol antrenörüsün. Gördük bu sene önüne gelenden 5 yediğini. . .
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