: Son dakika: Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

27.12.2019 07:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:11

Yerli otomobil üretimiyle ilgili ayrıntıları içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar göre yerli otomobil Bursa'da üretilecek. Fabrikaya yatırım yer tahsisi, KDV istisnası, alım garantisi gibi destekler sağlanacak. Üretim tesisinde 4323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

Otomobil üretimi 5 ayrı modelde, yıllık üretim kapasitesi ise 175 bin adet olacak.

DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK

Yerli otomobil üretimine ilişkin detaylar da netlik kazandı. Yerli otomobil üretim tesisi, Bursa'da kurulacak. Üstlenici firmaya alım garantisi dâhil pek çok devlet desteği sağlanacak.

YATIRIM TUTARI 22 MİLYAR LİRA

Yatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Bu süre içerisinde 5 ayrı modelden yılda 175 bin otomobilin üretilmesi öngörülüyor.

Belirlenen hedefin süre içerisinde tamamlanamaması halinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sürenin yarısı kadar daha ek süre tanınabilecek. Yatırımın toplan tutarı ise 22 milyar lira olarak tespit edildi.

30 BİN OTOMOBİLLİK ALIM GARANTİSİ

TOGG'un gerçekleştireceği yatırıma, 30 bin otomobillik alım garantisi verildi.

Garanti çerçevesinde, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil alınacak.

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