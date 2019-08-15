Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi'ne veda etti

Yeni Malatyaspor, 3-1'in rövanşında Partizan'ı 1-0 mağlup etti ancak gol averajıyla Avrupa Ligi'ne veda etti.

15.08.2019 22:00
Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi'ne veda etti

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti. Sarı-kırmızılı takımın tek golü 7. dakikada Adis Jahovic'ten geldi.

27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı'nda Partizan taraftarları için ayrılan 2 bin kontenjanlı tribünde 100'e yakın taraftar yerlerini alırken, Malatyaspor taraftarları ise kendilerine ayrılan 25 bin 500 kontenjanda 20 bin bilet alarak karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yeni Malatyaspor ile Partizan arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.

SARI-SİYAH BAYRAKLI DESTEK

Stada gelen taraftarlar, ellerinde sarı-siyahlı bayraklarıyla takımlarına destek verdi. Maraton tribününde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar dev Yeni Malatyaspor bayrağı açtı. Bir grup taraftar da "Battalgazi'nin torunları Avrupa yolunda" yazılı pankart astı.

Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi'ne veda etti
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