Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Meclis'e Sunuldu
Yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
Askerlik sistemi değişiyor. Konuyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Teklif olduğu gibi yasalaşırsa askerlik herkes için 12 aydan 6 aya indirilecek. 6 ayı tamamlayarak terhis olma hakkı elde eden askere (isteğe bağlı olarak) 6 ay daha devam etmesi durumunda2 bin lira aylık ödenecek.
6 AY ASKERLİK YAPMIŞ OLANLAR TERHİS ALACAK
Yeni sistem yasalaştığında, 6 ay askerlik yapmış olanlar terhis olabilecek. Teklif 1 aylık bedelli askerliğin ise kalıcı hale getirilmesini öngörüyor. 30 bin lira olarak belirlenen ücret ise peşin alınacak.