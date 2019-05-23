Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Meclis'e Sunuldu

Askerlik sistemi değişiyor. Konuyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif olduğu gibi yasalaşırsa askerlik herkes için 12 aydan 6 aya indirilecek. 6 ayı tamamlayarak terhis olma hakkı elde eden askere (isteğe bağlı olarak) 6 ay daha devam etmesi durumunda2 bin lira aylık ödenecek.

6 AY ASKERLİK YAPMIŞ OLANLAR TERHİS ALACAK

Yeni sistem yasalaştığında, 6 ay askerlik yapmış olanlar terhis olabilecek. Teklif 1 aylık bedelli askerliğin ise kalıcı hale getirilmesini öngörüyor. 30 bin lira olarak belirlenen ücret ise peşin alınacak.