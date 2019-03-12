Son Dakika! Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yeni askerlik sistemi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada yeni askerlik sistemiyle ilgili kanunun Nisan'da Meclis'e geleceği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamanın satır başları şu şekilde:

"54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Son bir ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir.

"NİSAN'DA MECLİS GÜNDEMİNE GELEBİLİR"

Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi Nisan ayında Meclis gündemine gelebilir.

"GEREKLİ PLANLAMA VE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

Tel-Rıfat'ta müşterek devriye için Rusya ile görüşmeler sürüyor. Fırat'ın doğusuna harekat için TSK tarafından gerekli planlama ve hazırlıklar tamamlandı.