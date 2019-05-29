Yeni askerlik sistemi için yasa teklifi bayramdan sonra Meclis'e gelecek

Milyonların beklediği yeni askerlik sistemi düzenlemesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Söz konusu teklifinin bayramdan sonra TBMM'de görüşüleceği öğrenildi.

5 PARTİDE BAYRAM SONRASI İÇİN ANLAŞTI

Yeni askerlik yasası teklifi ile ilgili partiler arasında gerçekleşen görüşme sonrasında tüm partiler kendileri açısından itirazlarını dile getirdi. Tüm bu itirazların sonucunda ortak bir kararla 5 parti de yeni askerlik sistemi ile ilgili teklifin bayramdan sonra TBMM gündemine gelmesi konusunda anlaştı.

ASKERLİK SÜRESİ NE OLACAK?

Yeni sistemde askerlik süresi, eğitim farkı gözetmeksizin 6 aya inecek. Temel askerlik eğitimi süresi de 1 ay olacak.

YASA ÇIKINCA SİLAH ALTINDAKİLER TERHİS OLACAK MI?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sistemin kanunlaşmasıyla silah altındaki askerlerin terhis olabileceğini söyledi. Yani 6 ayı dolduranlar terhis olabilecek. Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasıyla 130 bin asker terhis alacak.