Yeni askerlik sistemi için yasa teklifi bayramdan sonra Meclis'e gelecek
Yasalaştığında 130 bin askerin terhis alacağı yeni askerlik sistemi için yasa teklifi Meclis'te bayramdan sonra görüşülecek.
Milyonların beklediği yeni askerlik sistemi düzenlemesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Söz konusu teklifinin bayramdan sonra TBMM'de görüşüleceği öğrenildi.
5 PARTİDE BAYRAM SONRASI İÇİN ANLAŞTI
Yeni askerlik yasası teklifi ile ilgili partiler arasında gerçekleşen görüşme sonrasında tüm partiler kendileri açısından itirazlarını dile getirdi. Tüm bu itirazların sonucunda ortak bir kararla 5 parti de yeni askerlik sistemi ile ilgili teklifin bayramdan sonra TBMM gündemine gelmesi konusunda anlaştı.
ASKERLİK SÜRESİ NE OLACAK?
Yeni sistemde askerlik süresi, eğitim farkı gözetmeksizin 6 aya inecek. Temel askerlik eğitimi süresi de 1 ay olacak.
YASA ÇIKINCA SİLAH ALTINDAKİLER TERHİS OLACAK MI?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sistemin kanunlaşmasıyla silah altındaki askerlerin terhis olabileceğini söyledi. Yani 6 ayı dolduranlar terhis olabilecek. Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasıyla 130 bin asker terhis alacak.