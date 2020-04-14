Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak Son dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında huzurevlerine 64 milyon lira kaynak aktarıldığını söyleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yakınlarının yanında izinli kalan yaşlılarımızdan huzurevi ücreti alınmayacak" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs (Kovid 19) pandemisi kapsamında huzurevlerinde alınan ilave tedbirleri açıkladı. Temizlik, laboratuvar, tıbbi malzeme ve ilaçlar ile diğer özel malzeme alımları için huzurevlerine 64 milyon lira kaynak aktarıldığını belirten Selçuk, izinli olarak yakınlarının yanına giden huzurevi sakinlerinden ücret alınmayacağını söyledi.

"HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Kovid 19 pandemisinin, özellikle belli bir yaş grubunu ve bağışıklığı düşük, tıbbi literatürde "kırılgan" olarak adlandırılan grubu hedef aldığını hatırlatan Bakan Selçuk, "Kovid 19'un yayılma hızından ötürü, huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri gibi büyüklerimizin toplu olarak yaşadıkları kurumsal alanları yakından takip ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık örgütü tarafından önerilen hijyen kuralları ile sosyal izolasyon gibi en temel tedbirleri personel ve huzurevinde kalan yaşlılar için uyguladıklarını belirten Selçuk, sıklıkla ateş takibinin yapılması gibi her türlü koruyucu önleyici çalışmayı tüm kuruluşlarda hızla uyguladıklarını anımsattı. Selçuk, "Huzurevlerinde büyüklerimizin sadece ateşe ölçümlerini yapmıyoruz; hipotermiye (36 derece altındaki vücut ısısına) da özellikle dikkat ediyoruz. Takip formlarımızda solunum sayısı da takip ettiğimiz parametreler arasında" şeklinde konuştu.

"HUZUREVLERİMİZE 64 MİLYON LİRA ÖDENEK GÖNDERDİK"

Kuruluşta kalan tüm yaşlılar için maske temin ettiklerini, yaşanan süreç boyunca tüm personelin maske kullanması zorunluluğu olduğunu da hatırlatan Selçuk, "Bulaş riskinin en aza indirilmesi amacıyla; temizlik, laboratuvar, tıbbi malzeme ve ilaçlar ile diğer özel malzeme alımları için huzurevlerimize 64.000.000 TL ödenek gönderdik" diye konuştu.

Ülke genelindeki huzurevlerinde kişisel korucuyu donanımlar ile dezenfekte için gerekli tüm ürün envanterini Aile Bilgi Sistemi'ndeki bir yazılım ile takip ettiklerini de kaydeden Bakan Selçuk, "Tüm kuruluşlarımızda en az üç ay yetecek kadar kişisel koruyucu, temizlik ve dezenfektan ürünlerini tedarik etmiş durumdayız" dedi.

Huzurevlerinde ilk tedbirleri 07 Ocak 2020 itibariyle uygulamaya başladıklarını hatırlatan Selçuk, Umre'den dönen yaşlıları özel donanımlı ev tipi sosyal hizmet kuruluşunda 14 gün boyunca karantinada tutmak, özel-resmi tüm huzurevlerinde 14 günlük sabit vardiya uygulamasını hayata geçirmek de dahil olmak üzere tüm koruyucu önleyici tedbirleri bugüne kadar hızla yürüttüklerini kaydetti. Bakan Selçuk, tüm kuruluşlarda tertip ve nakillerin tamamen durdurduklarını da hatırlattı.

"YAKINLARININ YANINA GİDEN YAŞLILARDAN HUZUREVİ ÜCRETİ ALINMAYACAK"

Öte yandan, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, huzurevlerinde kalan yaşlılarımızdan bazılarının bu süreci yakınlarının yanında geçirmek isteğini belirterek, "Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılarımızdan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak" diye konuştu.