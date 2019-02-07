Son Dakika! VakıfBank'tan KOBİ'lere 1 Milyar Liralık Destek
Son dakika! VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, KOBİ'lere 1 milyar liralık yeni destek vereceklerini açıkladı.
VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, KOBİ'lere "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" kapsamında 1 milyar liralık yeni kaynak sunduklarını bildirdi.
AYLIK FAİZ ORANI YÜZDE 1,45 OLACAK
Krediden yıllık cirosu 25-40 milyon TL olan ve Yerli Malı Belgesine sahip imalatçı-ihracatçı şirketler faydalanabilecek. İşletmeler 6 ay ödemesiz dönemli 60 aya kadar vadeyle aylık yüzde 1,45 faiz oranıyla bu krediyi kullanabilecek.
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