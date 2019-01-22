VakıfBank, Borcunu Bir Defada ya da Bir Yıl İçinde Ödeyenlerden Faiz Almayacak

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, AA Finans Masası'nda kredilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Özcan, takipteki müşterilerden anapara borcunu bir defada ya da 1 yıl içinde ödeyenlerden faiz almayacaklarını söyledi.

Özcan'ın konuşmalarından satır başları:

BORCU 100 BİN TL'NİN ALTINDAKİLERE YÜZDE 0,98 FAİZ ORANI

Kredi kartı yapılandırmasında 24 aya kadar yüzde 1,10 faizle kredi imkanı sağladık. Kredi borcunun miktarı 100 bin TL'nin altındaki müşterilerimize yüzde 0,98 faiz oranı veriyoruz.

FAİZ ALMAYALIM DİYORUZ

Yasal takipteki Vakıfbank müşterileri, anapara borcunu bir defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz.

EKONOMİYE 14 MİLYAR DOLAR KAYNAK SUNDUK

VakıfBank olarak yurt dışından sağladığımız 14 milyar dolar civarında kaynağı Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduk.

PAKET BÜYÜKLÜĞÜ 20 MİLYAR TL

KOBİ Değer Paketinde süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Bize aşağı yukarı 10 günde 7 bin şirket başvuru yaptı. Toplam paket büyüklüğü 20 milyar TL olarak öngörüldü.

BANKALARIN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİR

Bankacılık sektörünün bu dönemlerde elini taşın altına koyması gerekir. Başka paket çalışmalarımız da var. Sonrasında bu müjdeleri vereceğiz. Güçlü bir hükümet ve ekonomik istikrar olmasa, kamu bankaları böyle güzel işler yapamazdı.

DESTEK KAMPANYASI DÜŞÜNÜYORUZ

Yurt dışından yakın zamanda 550 milyon TL karşılığı kredi temin ettik. Bununla da bir destek kampanyası düşünüyoruz.