Son dakika: Karantina sebebiyle yurtlardan çıkarılan öğrencilerin ödedikleri ücret iade edilecek Son dakika: Umreden dönen 10 bine yakın vatandaşın yerleştirildiği yurtlardan çıkarılmak zorunda kalan öğrencilerin ödediği ücretler iade edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, umreden dönen vatandaşların Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda karantinaya alınması ve yurttaki öğrencilerin mecburi tahliyesiyle ilgili konuştu. Bakan Kasapoğlu, "Yurtlarda kalmayan öğrencilerimizin ödediği yurt ücretleri yarından itibaren iade edilecek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu umreden dönenlerin öğrenci yurtlarında karantina altına alınması ile ilgili son durum hakkında konuştu. Kasapoğlu, şu şekilde konuştu:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde devletimizin sahip olduğu bu yurt imkanı yok.

Sahip olduğumuz bu imkanlar hamdolsun ki nitelikli karantina koşulları içini iyi bir imkan.

"KORONAVİRÜS CİDDİ BİR SALGIN"

Gerek yurt binaları gerek yurt müştemilatlarının acil durumlarda tahsis edilebileceğini gerek Bilim Kurulu gerekse Sağlık Bakanlığı ile de görüştük.

Koronavirüs ciddi bir salgın. Bununla mücadele zaruri kararları acil bir şekilde almayı gerektiriyor.

Dün gece bu yönde bir ihtiyaç söz konusu oldu.

Başta Ankara'daki ve Konya'daki yurtlarımız olmak üzere müsait olan yurtlarımıza bu misafirlerimizi alma çalışmasını başlattık.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

"YARIN İTİBARİYLE GERİ ÖDEYECEĞİZ"

Yurtta kalmayıp ücretini vermiş olan öğrencilerimizi ücretini yarın itibarıyla geri ödemeye başlayacağız.

Gençlerimizin duyarlılığı ve özverileri tüm dünyaya örnek olacak şekilde.

Uygulama sona erince en hijyenik şekilde gençlerimize teslim edeceğiz yurtlarını. İnşallah bu süreci de en iyi şekilde atlatacağız."

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Dünden itibaren konuşulan ve ne olacağı merak edilen umreden dönen yolcularla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, umreden dönenlerin Ankara ve Konya'da karantina mantığıyla öğrenci yurtlarında kaldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!" ifadelerine yer verdi.