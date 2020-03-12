SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak - Spor
Spor

Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak

Son dakika: UEFA, EURO 2020 dahil tüm organizasyonları (yerel ve uluslararası) iptal etmek için 55 üye federasyonunu 17 Mart'ta video konferansa davet etti.

12.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:39
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve önlenemeyen koronavirüs salgının ardından UEFA'da resmi olarak harekete geçerek Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını erteleme kararını görüşmek üzere 55 federasyon üyesini görüşmeye davet etti.

VİDEO KONFERANS YAPILACAK

UEFA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta UEFA'ya bağlı 55 ülkenin federasyonları, Profesyonel Futbolcular Birliği temsilcileri, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligi temsilcileri ile bir video konferans yapılacağı ve Avrupa futbolunun konuya vereceği cevabın görüşüleceği kaydedildi.

TÜM TURNUVALARI KAPSAYACAK

UEFA'dan yapılan açıklamada, "EURO 2020 dahil tüm organizasyonları (yerel ve uluslararası) iptal etmek için 55 üye federasyonu 17 Mart'ta video konferansında bir araya gelecek" denildi.

Görüşmelerin; tüm yerel ligler, Avrupa Kupaları (Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi) ve EURO 2020'yi kapsayacağı vurgulandı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak

Haberin Videosu:

UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (1)
MUSTAFA: İPTAL EDİLSİN. BİZİM ÇOCUKLAR SAKATTI ZATEN
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Spor
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Koronavirüs açıklaması yapan Cumhurbaşkanı yayında krize girdi Spor
Koronavirüs açıklaması yapan Cumhurbaşkanı yayında krize girdi
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar Spor
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Spor
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı Spor
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı
31 ton malzeme ile virüsün kökünü kazımak için yola çıktılar Spor
31 ton malzeme ile virüsün kökünü kazımak için yola çıktılar
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Acun Medya'nın çektiği Exatlon Challenge yarışması Netflix'te yayınlanacak
Acun Medya'nın çektiği Exatlon Challenge yarışması Netflix'te yayınlanacak
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Koronavirüse yakalanan Rugani'nin paylaşımında Merih Demiral'ın bulunması, Türk futbolseverleri tedirgin etti
Koronavirüse yakalanan Rugani'nin paylaşımında Merih Demiral'ın bulunması, Türk futbolseverleri tedirgin etti
Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı! Ürün stoğu yapmak isteyenler rafları boşalttı
Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı! Ürün stoğu yapmak isteyenler rafları boşalttı
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Suriye'de 1 Rus askeri öldü
Suriye'de 1 Rus askeri öldü
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla gizlemek isteyen zehir taciri narkotik köpeği Çiko'nun yardımıyla yakalandı
Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla gizlemek isteyen zehir taciri narkotik köpeği Çiko'nun yardımıyla yakalandı
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok
Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan James Jeffrey Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Burcu Kıratlı Müslüm Gürses
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Bülent Uygun Mehmet Kasapoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 18:12:17. #1.14#