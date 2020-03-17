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Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni koronavirüs tehdidi bitene kadar askıya aldı.

Son dakika: UEFA, koronavirüs tehditi nedeniyle ara verilen Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için kararını verdi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, son 16 turunda yarıda kalan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin koronavirüs tehdidi sona erene kadar askıya alındığını açıkladı.

17.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:32
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni koronavirüs tehdidi bitene kadar askıya aldı.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) geleceğine ilişkin karar almak amacıyla üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, 17 Mart Salı günü video konferansa çağırmıştı.

Yapılan görüşmeler sonrası ilk olarak EURO 2020'yi 2021 yılına erteleyen UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için de kararını verdi.

DEVLER LİGİ FİNALİ 27 HAZİRAN, AVRUPA LİGİ FİNALİ 24 HAZİRAN

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını koronavirüs tehdidi geçene kadar askıya aldı.

Marca'da yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi finali 27 Haziran'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Finali ise 24 Haziran'da oynanacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde ertelenen maçlar;

Juventus - Lyon

Manchester City - Real Madrid

Barcelona - Napoli

Bayern Münih - Chelsea

UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen maçlar

Bayer Leverkusen - Rangers

Getafe - Inter (ilk maç da ertelendi)

Shakhtar Donetsk - Wolfsburg

Wolverhampton - Olympiakos

Basel - Frankfurt

Kopenhag - Başakşehir

Manchester United - LASK Linz

Roma - Sevilla (ilk maç da ertelendi)

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Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni koronavirüs tehdidi bitene kadar askıya aldı.

Haberin Videosu:

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni koronavirüs tehdidi bitene kadar askıya aldı.

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