: Son dakika: Ukrayna Havayolları, İran üzerinde uçmayacağını bildirdi

11.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:34

İran'ın füze zannettiği için uçağını düşürdüğü Ukrayna'dan ilk hamle geldi. Ukrayna Uluslararası Havayolları, yaptığı açıklamada artık İran üzerinde uçuş yapılmayacağını duyurdu.

Ukrayna Uluslararası Havayolları'ndan yapılan açıklamada, İran'ın tam sorumluluk alması gerektiği vurgulanırken, İranlı yetkililerin havaalanını kapatması söylendi. Uçak ve havayolu hareket memuru arasında konuşarak iletişim kurulduğu da aktarıldı.

"BU ÇOCUKLAR BİZİM EN İYİ EKİBİMİZDİ"

Ukrayna Havayolları Genel Müdürü Yevgeniy Dıhne tarafından İran'da füzeyle düşürülen uçağa yönelik yapılan açıklamada, "Biz bir saniyeliğine bile olsa bizim ekibimizin teknik sebeplerden dolayı böyle trajediye sebep olabileceği ihtimalini düşünmedik. Bizimle bu konuda aynı fikirleri paylaşan ve paylaşmaya devam edenlere teşekkür ederiz. Bizim için bu çok önemli. Bu ekipteki çocuklar bizim en iyi ekibimizdi" dedi.

"ROKET OTOMATİK DEĞİL ELLE ATEŞLENDİ"

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov da konuya ilişkin açıklama yaparak, "Bu ateşlenen füzenin otomatik olarak değil, elle ateşlendiğini artık biliyoruz. Dün iki ihtimal üzerinde duruyorduk istihbarat ekibi olarak. Ya düşürülmüştü ya da bir terör saldırısına kurban gitmişti. Bugün artık roketle düşürüldüğünden eminiz" şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise İran'ın suçunu itiraf etmesi üzerine İran yönetimine çok yönlü bir soruşturmaya hazır olmaları gerektiğini ifade etmişti.

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