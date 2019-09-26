Son Dakika: Üç kamu bankası, düşük faizli taşıt kredisi verecek
Son dakika: Üç kamu bankası, aldığı ortak kararla anlaşmalı markalardan araç alacaklara yüzde 0,49 ile yüzde 0,69 faizle kredi verecek.
Kamu bankaları aldıkları ortak kararla birlikte yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0,49 ile yüzde 0,69 arasına çekti.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdi.
Anlaşmalı firmalar:
Binek Araçlar: Honda, Hyundai, Renault Mais, Fiat
Ticari Araçlar: Fiat, Isuzu, Karsan, Temsa, Ford