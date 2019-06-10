Son Dakika! Türkiye, A Milli Takıma yapılan saygısızlıktan dolayı İzlanda'ya nota verecek

Son Dakika! Türkiye, A Milli Takıma yapılan saygısızlıktan dolayı İzlanda'ya nota verecek

Son dakika! Milli takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası Türkiye Norveç elçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verilecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacak.

Son Dakika! Türkiye, A Milli Takıma yapılan saygısızlıktan dolayı İzlanda'ya nota verecek

Ayrıntılar geliyor...

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.