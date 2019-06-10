Son Dakika! Türkiye, A Milli Takıma yapılan saygısızlıktan dolayı İzlanda'ya nota verecek
Son dakika! Milli takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası Türkiye Norveç elçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verilecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacak.
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