: Son dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS, toplu iş sözleşmesi konusunda uzlaştı

29.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:42

Yaklaşık 130 bin işçiyi kapsayan metal işkolundaki grup toplu iş sözleşmesinde kritik 2 günde görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerden ya anlaşma çıkacağı ya da işçilerin greve gideceği değerlendirmesi yapılmıştı. Görüşmelerde uzlaşı sağlandı ve Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) el sıkıştı.

ZAM ORANLARI AÇIKLANDI

Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı. 2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.

"İLMEK İLMEK DOKUDUK"

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak anlaşmaya ilişkin, "İlmek ilmek dokuduğumuz uzun bir mücadele dönemini daha zaferle sonuçlandırdık" şeklinde konuştu.

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