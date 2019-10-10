Trump, Türkiye'ye küstah tehdidini yineledi: Kurallara uymazsanız, yaptırım uygularım

10.10.2019 16:37

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter üzerinden yeni açıklamalarda bulundu. Daha önce Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden Trump, "Türkiye eğer kurallara göre oynamazsa onlara, sert bir şekilde finansal yaptırımlar uygulayacağımı söyledim" diyerek küstah bir çıkış daha yaptı.

Trump konu hakkında şunları söyledi:

"BAZILARI YENİ BAŞTAN BİR SAVAŞ BAŞLATMAMIZI İSTİYOR"

"Türkiye, Kürtlere saldırmayı uzun zamandır planlıyordu. Ezelden beri savaşıyorlar. Bizim, saldırı alanı yakınlarında askerimiz ya da ordumuz yok. Ben sonsuz savaşları sona erdirmeye çalışıyorum. İki tarafla da konuşuyorum. Bazıları bölgeye 10 binlerce asker gönderip yeni baştan bir savaş başlatmamızı istiyor.

"YAKINDAN İZLİYORUM"

Türkiye NATO üyesi bir ülke. Diğerleri diyor ki dışarıda kal, Kürtlerin kendi savaşını savunmasın izin ver (bizim finansal desteğimizle de olsa). Ben diyorum ki Türkiye kurallara göre oynamazsa finansal olarak ve yaptırımlar ile sert bir şekilde vurulsun. Yakından izliyorum"