Son Dakika: Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor

14.10.2019 14:20

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir küstah açıklama daha yaptı. Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" dedi.

Trump attığı tweetler de şu ifadeleri kullandı:

"BİR BAŞKA SAVAŞA GİRMEYECEĞİZ"

"Brian Kilmeade tümüyle yanılıyor. 200 yıldır birbiriyle savaşan halklar arasında bir başka savaşa girmeyeceğiz. Avrupa'nın kendi IŞİD esirlerini almak için bir şansı vardı, ama bedelini ödemek istemediler. 'Bırak ABD ödesin' dediler...

"TÜRKİYE'YE BÜYÜK YAPTIRIMLAR GELİYOR"

Kürtler, bizi dahil etmek için bazılarını serbest bırakıyor olabilir. Türkiye veya pek çoğunun geldiği yer olan Avrupa Ulusları kolaylıkla yeniden yakalar ama çabuk hareket etmeleri lazım. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor! İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini mi düşünüyor? Asla bitmeyen savaşlar bitecek!"