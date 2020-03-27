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Aston Villa, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim

Mısır basınına konuşan Beşiktaş'ı transfer gündemindeki Trezeguet, "Beşiktaş haberlerini okudum. Şu anda bilindiği üzere devam eden bir sözleşmem var. Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim" dedi.

27.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:03
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim

Son dönemde transferde ismi Beşiktaş'la geçen Trezeguet, Mısır basınına önemli açıklamalar yaptı. Kasımpaşa'nın eski yıldızı, Aston Villa ile devam eden bir kontratı olduğunu aktararak, "Beşiktaş haberlerini okudum. Şu anda bilindiği üzere devam eden bir sözleşmem var. Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim. Ancak futbolda bazen gelişmeler hızlı oluyor" dedi.

"ŞU ANDA RÜYADA GİBİYİM"

Mısırlı futbolcu, "Her zaman hayalim Premier Lig'de oynamaktı. Şu anda rüyada gibiyim. Tüm gücümle bu duruma odaklandım" yorumunu yaptı. Kasımpaşa'dan sezon başında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet geride kalan dönemde 31 resmi maçta forma giyerken 4 gol, 3 asiste imza attı.

Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
Kaynak: Hürriyet

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Beşiktaş'ın radarındaki Mısırlı futbolcu Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim

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